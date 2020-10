Anche il sindaco di Imola Marco Panieri tra i donatori Avis

Una gradita visita mattutina alla sezione comunale Avis di Imola con la presenza, per il consueto appuntamento legato alla donazione di sangue, del neo sindaco della città Marco Panieri. Ad attenderlo il presidente di Avis Provinciale di Bologna, Claudio Rossi, ed i referenti dell’attiva realtà imolese tra i quali il vicepresidente Gianfranco Marabini. Donatore Avis da tempo, l’impegno volontario del giovane primo cittadino rimarca l’importanza, in particolar modo in questo delicato periodo emergenziale, di un semplice gesto in grado di poter salvare vite umane.

“La presenza del sindaco Panieri ha una straordinaria valenza perché sottolinea, amplificandola in virtù del suo ruolo istituzionale, la sensibilità e l’attenzione dei più giovani all’indirizzo del tema della donazione di sangue e di plasma – commenta il presidente Rossi -. Ai nostri ragazzi affidiamo la valorizzazione futura di questo patrimonio umano che attinge risorse dalla semplicità di un impegno volontario”.