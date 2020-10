Chiusure notturne sulla A13

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Rovigo, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Boara o di Rovigo sud Villamarzana.

***

Sul Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna (R13), per lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: