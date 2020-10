Cinque feriti in uno scontro sulla Porrettana a Sasso Marconi: coinvolta anche un’ambulanza

Questo pomeriggio alle 18:15 ii vigili del fuoco sono stati allertati per un incidente stradale a Sasso Marconi, sulla SS64 Porrettana. Lo scontro ha coinvolto due autovetture e un’ambulanza, nella collisione il mezzo di soccorso si è ribaltato su di un fianco. Due i feriti nelle vetture e tre nell’ambulanza, uno estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidati alle cure del 118 accorso sulla scena dell’incidente.Non si conoscono al momento le cause e le dinamiche dell’impatto. La squadra intervenuta ha poi provveduto a mettere in sicurezza tutti i mezzi incidentati. Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi, assieme alla Polizia locale. Il traffico è stato bloccato per consentire i soccorsi.