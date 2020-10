I carabinieri della stazione di Formigine, nella giornata di ieri hanno tratto in arresto un ventisettenne italiano, già noto alle forze di polizia, per aggravamento della misura cautelare già in atto dal mese di marzo, del divieto di avvicinamento alla ex consorte. L’aggravamento è scaturito da accertate violazioni delle prescrizioni imposte.