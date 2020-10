Novi, Bonus facciate: definita l’equiparazione tra le zone urbanistiche ai fini delle detrazioni fiscali

Il Comune di Novi di Modena, con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 18/09/2020, ha identificato gli ambiti del territorio comunale assimilabili alle zone “A” e “B” (ai sensi del DM 1444/68) che potranno usufruire del cosiddetto “Bonus facciate 2020”.

In particolare ha verificato la rispondenza dei parametri di densità territoriale delle zone A e B del DM 1444/68 definiti dalla normativa per assimilare le zone urbanistiche C1 del PRG, che sarebbero escluse dalla norma, e che invece possono rientrare nell’agevolazione ai soli fini dell’applicazione del cd “Bonus facciate”, ossia della detrazione prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le zone C per le quali è stata verificata la rispondenza dei requisiti richiesti sono individuate anche nella apposita cartografia allegata alla delibera.

Verificata la possibilità di accedere all’agevolazione fiscale, il cittadino potrà inoltrare apposita richiesta di “Attestazione urbanistica “Bonus Facciate”, corredata da n.2 marche da bollo da € 16,00 e dalla ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria d’importo pari a € 35,00. il Comune, entro 30 giorni dalla richiesta, rilascerà attestazione.

Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 18/09/2020 Data di Pubblicazione 13/10/2020

Richiesta di Attestazione Urbanistica “Bonus Facciate”Data di Pubblicazione 13/10/2020

sono scaricabili dal sito del Comune di Novi di Modena https://www.comune.novi.mo.it

Rovereto sulla Secchia

PERIMETRO DELLE AREE ASSIMILATE, PER RAPPORTO DI COPERTURA E DENSITA’ FONDIARIA, ALLE ZONE OMOGENEE B – Via Marzabotto – Via Savino Forti – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa – Via Pio La Torre – Via Aldo Moro – Via Guido Rossa – Via Fosse Ardeatine

Novi di Modena

PERIMETRO DELLE AREE ASSIMILATE, PER RAPPORTO DI COPERTURA E DENSITA’ FONDIARIA, ALLE ZONE OMOGENEE B – Via Antonio Ligabue