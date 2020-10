Portile, senso unico sulla SP 17 per lavori

Lungo strada provinciale 17 di Castelvetro, in un tratto di circa 100 metri, compreso tra l’abitato di Portile e la rotatoria con la Nuova Estense, partirà lunedì 19 ottobre un intervento di sistemazione della scarpata stradale sul rio Gherbella.

Durante tutta la durata dei lavori, prevista di 30 giorni, per consentire l’esecuzione delle opere, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. L’impianto sarà installato in modo da garantire l’accesso allo stabilimento Techpartner ex Richeldi.

L’intervento, dell’ammontare complessivo di 48mila euro, è interamente finanziato dalla Provincia e sarà eseguito dalla ditta Orlandi di Castelvetro.