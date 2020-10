Covid-19: l’Azienda Usl – IRCCS ricerca stanze in alberghi nei comuni della provincia di Reggio Emilia

Nell’ambito dell’attività sanitaria di contrasto alla diffusione del Coronavirus-COVID19, alla luce dell’andamento epidemiologico della pandemia, si rende necessario individuare ulteriori strutture per l’accoglienza di pazienti COVID positivi che non necessitano di assistenza ospedaliera, ma che richiedono un periodo di quarantena e che non sono in grado di assicurarla al proprio domicilio. A tal fine, l’Azienda Usl – IRCCS di Reggio Emilia ha pubblicato oggi una nuova indagine di mercato per la ricerca di stanze in alberghi nei comuni della provincia di Reggio Emilia, attraverso contratti di comodato d’uso gratuito, con il solo rimborso spese.