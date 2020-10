Da lunedì 19 ottobre riparte il servizio di navetta gratuita dai parcheggi delle Fiere alla Stazione Av Mediopadana

A partire da lunedì 19 ottobre 2020 riparte il servizio gratuito di navetta tra il parcheggio delle Fiere di Reggio Emilia e la Stazione Av Mediopadana.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni compreso la domenica, con frequenza della corsa di 15 minuti, con partenza della prima navetta dal parcheggio Fiere alle ore 6 del mattino e dell’ultima navetta dalla Stazione Av alle ore 23.20.

La ripartenza del Servizio Navetta servirà a dare risposta alla domanda di posti auto, anche in conseguenza dell’avanzamento dei lavori per l’ampliamento e la riqualificazione del parcheggio antistante la Stazione Av Mediopadana. L’attuale fase cantiere – che, una volta terminati i lavori, consentirà di mettere a disposizione oltre 1.120 posti auto, con controllo degli accessi e potenziamento dell’illuminazione – ha infatti comportato una parziale e temporanea riduzione degli stalli di sosta nell’area prospiciente la stessa Stazione e una conseguente necessità di trovare posti auto alternativi nelle immediate vicinanze per soddisfare la richiesta da parte degli utenti.