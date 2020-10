I carabinieri di Imola verificano le condizioni con cui si svolge il trasporto pubblico utilizzato dagli studenti

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Imola sono stati impegnati in un servizio finalizzato all’osservanza delle “Misure in materia di trasporto pubblico di linea”, come previsto all’Art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020. In particolare, il lavoro dei militari si è basato sulla verifica delle condizioni con cui è svolto il trasporto pubblico utilizzato dagli studenti, in uscita da un istituto d’istruzione superiore di via San Benedetto, per raggiungere le rispettive località di residenza.

Gli studenti imolesi sono usciti dall’istituto scolastico rispettando il distanziamento sociale e il corretto utilizzo della mascherina di protezione. Gli autisti degli autobus, sentiti dai Carabinieri, erano perfettamente a conoscenza della normativa che li riguarda sul trasporto pubblico. Non sono state riscontrate irregolarità. L’attività di controllo dei militari proseguirà fino a cessata emergenza sanitaria.