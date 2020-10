In A1 riaperto il tratto tra Modena sud e Valsamoggia in direzione Milano

In A1 riaperto il tratto tra Modena sud e Valsamoggia in direzione...

Poco dopo le 14:00 sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia in direzione di Milano, precedentemente chiuso a causa di un incidente tra tre mezzi pesanti al km 182 in direzione sud, dove una persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita. Per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità, resta temporaneamente chiuso in direzione di Bologna il tratto tra Modena nord e Valsamoggia.

Attualmente (15:00), all’interno del tratto chiuso verso Bologna, per far defluire i veicoli rimasti bloccati, è stata aperta una corsia e si registrano 7 km di coda in diminuzione; sono invece 3 i km di coda all’altezza dell’uscita obbligatoria a Modena Nord.

Agli utenti diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Modena Nord, percorrere la S.S.9 “Via Emilia” per poi rientrare in autostrada a Valsamoggia.