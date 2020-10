Modena, Avviso Pubblico: audizione in Commissione antimafia con Bosi

L’associazione Avviso Pubblico, rappresentata dal vice presidente Andrea Bosi e dal coordinatore nazionale Pierpaolo Romani, ha presentato alla Commissione parlamentare antimafia una relazione sul rischio di infiltrazioni mafiose nel periodo della pandemia e sulle azioni a sostegno della rete degli enti locali attuate per contrastarlo.

L’audizione si è svolta giovedì 15 ottobre, davanti al “Comitato per la prevenzione e la repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l’emergenza sanitaria”, coordinato dal deputato Paolo Lattanzio e istituito presso la Commissione antimafia presieduta dal senatore Nicola Morra presente all’incontro.

Bosi, assessore alle Politiche per il lavoro e la legalità, e Romani hanno descritto le attività che Avviso Pubblico ha attuato dall’inizio della pandemia per sostenere la rete degli enti locali aderenti tra le quali momenti di formazione, a distanza, per amministratori, dirigenti e funzionari dell’amministrazione pubblica; l’apertura sul sito di Avviso Pubblico della sezione “Mafie e coronavirus” che raccoglie tutti i provvedimenti, i rapporti e le relazioni usciti in questi mesi; il progetto #contagiamocidicultura, con videoconferenze settimanali accessibili a tutti; il manifesto “#Giustaitalia-Patto per la ripartenza” con proposte al Governo e al Parlamento per mettere al centro i diritti sociali, assicurare la trasparenza nella gestione degli appalti, prevedere la tracciabilità del sostegno alle imprese.

Avviso Pubblico, che riunisce 440 soci, tra Comuni, Unioni dei Comuni, Province e Regioni, ha l’obiettivo di creare un collegamento tra gli amministratori pubblici che promuovono concretamente la cultura della legalità nella politica, nell’amministrazione pubblica e sui territori che governano.

Il Comune di Modena aderisce ad Avviso Pubblico dal 2011 ed è capofila del Coordinamento Provinciale dal 2014.

(foto, da sx Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico; il deputato Paolo Lattanzio; Andrea Bosi, assessore alle Politiche per la legalità e vicepresidente di Avviso Pubblico)