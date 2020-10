Ieri i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Sassuolo, nel corso di un servizio notturno con controllo della circolazione stradale su via Pedemontana, alle 1.30 hanno fermato un 44enne che era guida di un autocarro Iveco.

L’uomo è risultato in stato di ebrezza alcolica avendo tasso alcolemico di ben 1,46 g/litro. I militari hanno così denunciato l’uomo per guida in stato di ebrezza e proceduto al ritiro immediato della patente oltre al sequestro del veicolo.