Sicurezza stradale, un patto di collaborazione per migliorare la viabilità pedonale in Piazza Cavour

Più sicurezza stradale e miglioramento della viabilità pedonale in due luoghi del centro storico grazie allo strumento dei patti di collaborazione, promosso dal Comune di Bologna attraverso l’avviso rivolto a proposte di rigenerazione e cura dei beni comuni urbani. La Giunta di Palazzo d’Accursio, guidata dal Sindaco Virginio Merola, ha dato il via libera a due proposte: una riguarda Piazza Cavour, via Farini e l’accesso a Galleria Cavour, l’altra invece si realizzerà in via Orfeo.

Piazza Cavour, via Farini e Galleria Cavour

Il patto di collaborazione tra il settore Mobilità sostenibile del Comune e le società immobiliari Busseto e Santa Maria, è mirato al miglioramento della sicurezza stradale e dell’accessibilità pedonale nell’area tra piazza Cavour e via Farini, vicino all’ingresso della galleria Cavour. Il Patto accoglie la proposta di intervento dei due soggetti privati in risposta all’avviso comunale rivolto a proposte di rigenerazione e cura dei beni comuni urbani. In particolare, le due società si impegnano a realizzare una rampa simile a quella di accesso al “Crescentone” di Piazza Maggiore, in corrispondenza dell’ingresso della galleria Cavour, per l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Farini. L’accesso alla rampa sarà protetto da dissuasori verticali. Ai due capi opposti di piazza Cavour, gli interventi consentiranno una razionalizzazione della circolazione e della sosta nell’area: saranno spostate le rastrelliere già presenti, verranno posizionati dei dissuasori verticali e ridisegnata la segnaletica, in modo da impedire la sosta non autorizzata, soprattutto dei motorini, che può ostacolare la svolta degli autobus in piazza Cavour, e migliorare anche l’accessibilità pedonale. I lavori hanno ricevuto il nulla osta della Soprintendenza.

Via Orfeo

Il patto di collaborazione è stato firmato dal settore Mobilità sostenibile del Comune e dal condominio di via Orfeo 42. Nasce dalla proposta di collaborazione per la riqualificazione e il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e pedonale in via Orfeo, vicino ai numeri civici 42, 42/2, e 42/3. L’intervento consiste nella realizzazione di un tratto di marciapiede in continuità e completamento con quello esistente fino all’incrocio con via Borgolocchi.