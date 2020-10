Calderara: intitolata a Clementino Bofiglioli la via davanti allo stabilimento

Da oggi una via di Calderara di Reno è intitolata a Clementino Bonfiglioli. Il nome dello storico fondatore della “Bonfiglioli Riduttori Spa”, scomparso 10 anni fa ma sempre presente nel ricordo dei familiari che oggi portano avanti un’azienda la cui leadership è riconosciuta a livello mondiale, compare ora nelle targhe della strada, finora senza nome, su cui si affaccia il nuovo stabilimento, nella zona industriale Bazzane.

L’intitolazione, al termine di una cerimonia sentita e intensa ma per cause di forza maggiore breve e non aperta al pubblico, è avvenuta questa mattina: la targa intitolata a Clementino Bonfiglioli, che creò l’azienda nel 1956, è stata scoperta alla presenza della

presidente del gruppo Sonia, figlia del fondatore, del Sindaco di Calderara Giampiero Falzone e di un gruppo di dipendenti, la vecchia guardia profondamente affezionata a un imprenditore che per il territorio continua a rappresentare tanto.

L’iniziativa di questa mattina è arrivata a tre settimane di distanza dal Consiglio

Comunale che con decisione unanime, seguita ad una mozione del gruppo di maggioranza Siamo Futuro, aveva dato il via libera all’intitolazione. “Purtroppo – dice il Sindaco Giampiero Falzone -, causa emergenza sanitaria non è stato possibile fare una grande festa, come tutti avremmo voluto. È stato comunque un momento emozionante, con la presenza di una delegazione di lavoratori, del management e soprattutto di Sonia Bonfiglioli. Una tradizione del fare impresa che ha pochi eguali, e lo dimostra un luogo di lavoro in cui le relazioni umane sono alla base di tutto. Con l’occasione ho avuto modo di visitare le nuove produzioni e i nuovi uffici dello stabilimento Evo di Calderara. Un fiore all’occhiello di cui dobbiamo andare tutti fieri ed essere orgogliosi: per noi ricordare Clementino Bonfiglioli e onorarne la memoria è un dovere”.