Il Gruppo consiliare del PD in merito alla realizzazione del campo sportivo di Ubersetto

“Col definitivo mandato, alla Giunta Comunale fioranese, di procedere con la realizzazione del progetto del campo sportivo di Ubersetto, si conclude una vicenda dai risvolti molto positivi, che smentisce peraltro l’infondata quanto apparente esautorazione della Giunta stessa.

Quella del campo è un’opera a cui questa Amministrazione lavorava già dallo scorso mandato, rientrando nel piano delle opere della patrimoniale sull’assestamento di bilancio 2020-2023 (entrambi approvati in occasione della seduta consiliare del settembre 2019), con l’intento di dare agli abitanti della frazione l’opportunità di dotarsi di un impianto efficiente, al pari di quelli esistenti sul resto del territorio comunale.

Noi consiglieri Dem, siamo consapevoli dell’utilità di un simile investimento, e in piena libertà di coscienza – al contrario di quanto si è detto – eravamo e tuttora siamo favorevoli a consegnare alla comunità ubersettese uno spazio in cui le persone possano esercitare il loro diritto allo sport e alla socializzazione. L’auspicio è che vengano ospitate in futuro non solo manifestazioni di natura calcistica, ma anche di altre discipline, quindi un luogo rivolto a tutti, indipendentemente dall’età, fruibile anche dai portatori di disabilità e attraverso cui favorire lo sviluppo dello sport femminile. Non solo: a testimonianza della nostra presa d’atto vi è la ferma convinzione che la sua realizzazione possa costituire il primo passo per riqualificare un territorio di passaggio colpevolmente trascurato in passato, il ché rafforza la volontà delle istituzioni locali di apportare migliorie infrastrutturali su questo fazzoletto di terra. Il parere negativo dell’Opposizione non soltanto ostacola “DI FATTO” una sua riqualificazione, ma riduce sensibilmente le possibilità di dare ad Ubersetto le medesime opportunità concesse alle altre zone del paese.

Per concludere non possiamo non ringraziare l’Associazione Sportiva di Ubersetto per l’impegno profuso nel sostenere con € 40.000 una parte delle spese per realizzare l’opera che verrà”.

(il Gruppo consiliare PD Fiorano Modenese)