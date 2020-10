Nuovo Dpcm: controlli, sanzioni, sospensione corsi

La Polizia Locale di Formigine continua ad impegnarsi sul territorio, al fine di monitorare il territorio e vigilare sul rispetto delle normative inserite nel nuovo Dpcm. Oltre ai controlli di ordinaria amministrazione viene dunque prestata grande attenzione sia ai comportamenti delle persone che alle numerose attività, con un bilancio che si può definire positivo ed in linea con le direttive nazionali.

“Per il momento non risultano esserci situazioni di criticità riguardo ad assembramenti notturni o locali che lavorino senza rispettare i protocolli dati ed i vincoli di chiusura” ha spiegato il Comandante Marcello Galloni, aggiungendo che “L’attenzione deve essere massima in questi momenti, ma stiamo riscontrando un comportamento per lo più diligente da parte dei cittadini formiginesi”. Per ora sono state 13 complessivamente le persone sanzionate per il mancato rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina in luoghi pubblici, su oltre un centinaio di verifiche effettuate. Nel frattempo, sempre in linea con quanto emanato attraverso l’ultimo decreto, è stato sospeso il corso per i volontari della sicurezza che avrebbe dovuto tenersi nei prossimi giorni.

Il corso, rimandato a data da destinarsi, verrà recuperato non appena sarà possibile svolgere gli incontri in presenza ed in sicurezza. Infine nei prossimi giorni verrà aperta una sezione sulla pagina Instagram @cittadiformigine dove, in stretta collaborazione con il Comando di Polizia Locale, verranno date informazioni urgenti alla cittadinanza per emergenze, comunicazioni e molto altro.