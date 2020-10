Scandiano, rinnovata la convenzione col CAI per la manutenzione dei sentieri

Rinnovata nei giorni scorsi la convenzione tra il Comune di Scandiano e il Club Alpino Italiano Sezione di Reggio Emilia per la manutenzione ordinaria e la valorizzazione della rete escursionistica comunale facente parte della Reer – Rete escursionistica Emilia Romagna.

“Una proficua collaborazione quella con il CAI Reggio Emilia – ha dichiarato il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti – che si è intensificata negli anni e che ha portato anche a iniziative riuscitissime come la recente Spergolonga, camminata non competitiva sui sentieri scandianesi costruita proprio insieme alla Sottosezione del Cai di Scandiano”.

Cosa farà il CAI con i volontari della Sottosezione di Scandiano, attivissima sul territorio? Anzitutto seguirà la manutenzione ordinaria e la segnaletica orizzontale degli itinerari presenti all’interno del territorio comunale attraverso l’intervento dei propri iscritti della Commissione Sentieri ed in ogni caso di soci.

Il tutto avverrà nel contesto di un costante interscambio di informazioni specie per quanto riguarda “gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari o urgenti per la buona conservazione della sentieristica e che lo stesso CAI RE non sia in grado di effettuare con la propria organizzazione”.

Si parla anche di “organizzare di comune accordo eventuali programmi escursionistici miranti ad incentivare la frequentazione e a migliorare le conoscenze naturalistiche e la corretta fruizione del territorio” e di “offrire, se richiesta, la propria collaborazione in sede di Consulta Territoriale per lo studio di piani e/o regolamenti che disciplinano la frequentazione della rete sentieristica e per la valutazione degli effetti che la stessa ha sull’ambiente”.

Coinvolto anche nella convenzione il Centro Educazione Alla Sostenibilità “Terre Reggiane – Tresinaro Secchia” con cui Cai potrà collaborare su temi affini alle competenze del CAI stesso.