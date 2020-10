Mobilità ciclabile Bologna, lavori sul tratto di via Zanardi dal sottopasso alla nuova rotonda

Proseguono i lavori lungo via Zanardi per la realizzazione dell’asse ciclabile centro-nord. Dopo la messa in sicurezza e il completamento dei percorsi pedonali nel sottopasso ferroviario, si passa alla fresatura e rifacimento del manto stradale nel tratto dal sottopasso alla nuova rotonda all’incrocio con le vie Bovi Campeggi e Tanari. Il tratto interessato sarà a senso unico alternato regolato da movieri dalle 21 del 23 ottobre alle 22 del 24 ottobre. Una volta completata questa fase, saranno tracciate con segnaletica orizzontale e verticale le nuove corsie ciclabili in carreggiata in direzione centro e periferia.