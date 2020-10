San Felice sul Panaro: al via le iscrizioni per il doposcuola

Prenderà il via lunedì 9 novembre a San Felice sul Panaro il doposcuola, gestito da Uisp Modena, che si svolgerà direttamente nei locali delle scuole cittadine. Per la scuola primaria gli orari vanno dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.30, mentre per la scuola secondaria di primo grado l’orario sarà dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.

Il doposcuola sarà svolto da docenti con esperienza nelle attività previste dal servizio e in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti Covid. Sarà possibile iscriversi da giovedì 22 ottobre fino a sabato 14 novembre presso il municipio di San Felice sul Panaro, in piazza Italia, 100, lunedì e giovedì dalle 16 alle 18 e sabato dalle 9 alle 13. Per informazioni 392/7137203 e 059/4558921. Modulistica scaricabile dal sito della Uisp (www.uispmodena.it). Per iscrizioni è disponibile anche la e-mail: progettiscuole@uispmodena.it