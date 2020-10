Camion a fuoco a Molinella, pronto intervento dei vigili del fuoco

Oggi verso le 11:30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Molinella in via Camerone, proprio all’incrocio con via Idice Abbandonato, per un incendio che stava interessando un autoarticolato. Il conducente del mezzo, accortosi del fumo che fuoriusciva da sotto il camion, ha prontamente accostato e allertato il 115.

E’ giunta rapidamente una squadra insieme ad un’autobotte in supporto. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che minacciavano il serbatoio del mezzo, scongiurando danni ben più gravi. Il camion trasportava terriccio, illeso il conducente, presente sul luogo anche la Polizia locale di Molinella che ha gestito la viabilità. Non si lamentano feriti.