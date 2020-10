Castelfranco Emilia, al via in maniera partecipata l’aggiornamento dei regolamenti del terzo settore

Castelfranco Emilia, al via in maniera partecipata l’aggiornamento dei regolamenti del terzo...

Il Servizio associazionismo del Comune di Castelfranco Emilia, con il supporto del Centro Servizi Volontariato Terre Estensi, sta avviando un progetto di aggiornamento dei regolamenti comunali che riguardano i rapporti con il terzo settore: Il “Regolamento per la disciplina dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici” e il “Regolamento comunale sulle libere forme associative comunali, volontari singoli e consulta del volontariato”.

L’obiettivo è consentire al Consiglio comunale, dopo i previsti passaggi nelle competenti commissioni, di giungere all’approvazione dei nuovi regolamenti entro il mese di gennaio al termine di un percorso partecipato con le associazioni del territorio: sarà un’occasione per condividere i principi alla base delle norme nazionali e regionali che riguardano l’associazionismo (prima di tutto il Decreto legislativo 117 del 2017, la cosiddetta Riforma del Terzo settore), mettere in luce le eventuali criticità incontrate, anche eventualmente dai servizi nell’applicazione dei regolamenti comunali vigenti, e valutare, con l’aiuto di esperti, la possibilità di intervenire attraverso modifiche che possano dare una risposta alle diverse istanze.

Questo percorso prenderà il via lunedì 26 ottobre, dalle 18.00 alle 20.00, in modalità videoconference, in ottemperanza ai dispositivi contenuti nel DPCM del 18/10/2020: oltre all’assessore all’Associazionismo Matteo Silvestri e agli operatori comunali del Servizio associazionismo, parteciperanno all’incontro professionisti qualificati del CSV Terre Estensi.

Il secondo incontro è previsto per lunedì 2 novembre, sempre dalle 18.00 alle 20.00, con le medesime modalità della prima giornata.

https://www.volontariamo.it/ – Info: eventi@comune.castelfranco-emilia.mo.it