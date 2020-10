Domenica 25 ottobre al San Filippo Neri, Paola Catella e Giobbe Covatta con Paolo Maria Veronica leggono Celestino

All’Oratorio di San Filippo Neri della Fondazione del Monte, nell’ambito della programmazione LabOratorio curata da Mismaonda, domenica 25 ottobre, ore 20.30 Paola Catella e Giobbe Covatta saliranno sul palco, presentati da Paolo Maria Veronica, per raccontarci la storia di Celestino, protagonista dell’omonimo libro scritto da Paola e illustrato da Giobbe, edito da Edizioni Gruppo Abele.

La diversità è un valore, indipendentemente dal colore della tua pelle. Compreso il blu. Celestino è un bambino tutto blu, dalla testa ai piedi: lo è sempre stato e non è certo colpa sua se è nato così. Eppure non c’è strada, paese o città in cui lui non si senta ripetere: come mai sei blu?

Paola Catella ha scritto questa storia emblematica, il marito Giobbe Covatta l’ha illustrata. È nato così un libro destinato ai bambini dai 7 anni in su (ma non solo), la cui morale in fondo è che “da che mondo è mondo tutti siamo diversi e tutti siamo unici”.

Celestino sembra sperduto ma una direzione c’è: lungo il cammino le paure svaniranno e in quel momento si incontrerà la felicità.

Paola e Giobbe si divertono e fanno divertire in questa favola singolare e molto tenera attraverso l’ironia e le coloratissime illustrazioni.

Per dirci che chiunque di noi è Celestino. Per il nostro colore, la nostra forma, i nostri abiti, per come corriamo o ridiamo.

L’Oratorio è aperto al pubblico con una capienza di 126 posti con prenotazione obbligatoria. Le panche e le sedute saranno separate in modo da consentire la distanza di un metro abbondante.

Al pubblico sarà chiesto di indossare la mascherina e igienizzare le mani all’ingresso. Sarà anche misurata la temperatura.

***

L’ingresso è gratuito e sarà consentito solo su prenotazione:

E-mail oratoriosanfilipponeri@mismaonda.eu

Mob / sms / whatsapp 349 7619232

Da lunedì a venerdì 10.30 – 13.00 e 15.00 – 17.30

