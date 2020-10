Scontro auto-moto ad Imola: salvi due motociclisti finiti nel canale

Incidente stradale intorno alle 17:30 ad Imola, in via Sasso Morelli incrocio con via Gambellara. Nella collisione tra una moto e un’auto, i due motociclisti sono stati sbalzati nel canale che scorre accanto alla via finendo, in acqua. I due feriti sono stati recuperati e messi in salvo dai sanitari del 118 e dalla squadra dei Vigili del fuoco giunta subito sul posto. Sono stati poi trasportati in ospedale ad Imola con ambulanza. Presente anche la polizia locale per la viabilità e gli accertamenti del caso. Preventivamente era stato allertato anche il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna.