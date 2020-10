Arrivano i carabinieri, salta colpo al bancomat della banca Popolare di Milano a Sant’Ilario

Saranno le indagini ora avviate dai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza e della sezione operativa della compagnia carabinieri di Reggio Emilia a cercare di identificare i malviventi questa notte miravano al bancomat della banca Popolare di Milano ex San Geminiano e San Prospero di Sant’Ilario d’Enza. La certezza oggettiva è che l’immediato intervento dei militari dell’Arma, che durante un servizio di pattuglia hanno notato due soggetti armeggiare sospettosamente nei pressi del bancomat, ha costretto i malviventi a desistere da qualsiasi intento e darsi alla fuga.

E’ andata male quindi l’intenzione delittuosa degli ignoti ladri che questa notte hanno raggiunto la filiale della banca Popolare di Milano ubicata nella centralissima via Roma a Sant’Ilario d’Enza, grazie all’attività di controllo dei carabinieri. Dal sopralluogo eseguito sul posto, i militari hanno potuto verificare, unitamente ad un responsabile della banca, che i malviventi poco dopo le 2 di questa notte, dopo aver infranto il monitor e danneggiato la bocchetta erogatrice del danaro, hanno cercato di asportare il contante riposto nella colonnina del bancomat. L’azione furtiva è stata disturbata dall’arrivo dei militari, che hanno avviato le indagini in ordine al reato di tentato furto aggravato a carico di ignoti. Le ricerche dei ladri immediatamente scattate nella zona non hanno consentito, per ora, di intercettare i ladri riusciti a dileguarsi.