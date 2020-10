Lungo la strada provinciale SP 18 “Padullese”, nel Comune di Calderara di Reno, per lavori di riparazione di una condotta idrica, chiusura al transito veicolare eccetto residenti dal km 3+470 (svincolo con Via Roma) al km 5+935 (intersezione con Via Valli) da oggi fino al termine dei lavori.

Il traffico che circola sulla SP 18 sarà deviato con apposita segnaletica su strade comunali limitrofe.