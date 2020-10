Crespellano: i Vigili del fuoco salvano gatto da albero alto 18 mt.

Una chiamata di soccorso per il salvataggio di un gatto rimasto intrappolato è giunta alla sala operativa del 115, ieri intorno alle 16:20. I vigili del fuoco sono intervenuti a Crespellano (Valsamoggia) in via Caduti della Libertà, con una squadra ed un mezzo dotato di braccio meccanico e cestello, per mettere in salvo il felino che si era arrampicato fino in cima ad un albero, a circa diciotto metri di altezza. Con molta cautela e pazienza i vigili del fuoco sono riusciti a portare in salvo il gatto e restituirlo al proprietario.