Il Consiglio comunale di Fiorano convocato per giovedì 29 ottobre

Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il Consiglio comunale di Fiorano Modenese per giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 19.30, con il seguente ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dal consigliere Montorsi del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” sulla presentazione del progetto avvenuta ad Ubersetto con l’AC.

2. Interrogazione presentata dal consigliere Roggiani del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Bando regionale per la distribuzione gratuita di piante forestali”.

3. Interrogazione presentata dal consigliere Roggiani del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” su ODG progetti sul sito del Comune di Fiorano.

4. Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023.

5. Approvazione della tabella di assimilazione degli ambiti di Psc e Rue alle zone omogenee a, b del D.M. 1444/1968 ai fini dell’applicazione del bonus facciate 2020.

6. Approvazione Biciplan Distretto Ceramico.

7. Ordine del giorno presentato dal consigliere Manfredini del gruppo consiliare “Francesco Tosi è il mio Sindaco” portante ad oggetto: “Potenziamento ed ampliamento fibra ottica sul territorio”.

8. Ordine del giorno del consigliere Bastai del gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” portante ad oggetto: “Impegno risolutivo per la liberazione dei pescatori italiani ingiustamente trattenuti in Libia”.

La seduta si terrà in videoconferenza, tramite l’applicazione Meet di Google (in applicazione del provvedimento n. 6810 del 8/4/2020 adottato dal Presidente del Consiglio Comunale), e sarà trasmessa in diretta sul canale You Tube del Comune di Fiorano Modenese.