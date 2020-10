Sferra pugno alla compagna durante una lite per questione economiche. Arrestato a San Giovanni in Persiceto

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un 44enne marocchino per maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali. E’ successo questa notte poco dopo la mezzanotte, quando il 112 è stato informato che un uomo stava picchiando una donna davanti all’ingresso di una palazzina condominiale.

Appresa la notizia, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati hanno trovato la vittima in stato di shock, col volto tumefatto e ricoperto da uno strato di sangue che le fuoriusciva dal naso a causa di un pugno che le aveva dato il suo compagno durante una lite scaturita dalle difficoltà economiche dell’uomo a causa della perdita del lavoro, dovuta al suo licenziamento avvenuto durante il lockdown. Rintracciato nelle vicinanze dai Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto, il marocchino è finito in manette e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna è stato tradotto in carcere.