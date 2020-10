Intorno alle 14.45 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Carseggio nel comune di Casalfiumanese sulla via Montanara. A seguito di uno scontro tra un motociclo e un’auto si è sviluppato un incendio. Sul posto due squadre e autobotte in supporto. Spente le fiamme e messo in sicurezza la vettura alimentata a GPL. In ospedale il motociclista, presenti oltre al 115 anche 118 e polizia locale.