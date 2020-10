Poco dopo le 15:00 i vigili del fuoco sono intervenuti a Granarolo Emilia, in via Viadagola, per un incendio di una casa di campagna disabitata. Sul posto una squadra con l’appoggio di autobotti e autoscala. I vigili del fuoco hanno controllato le fiamme ed evitato che il rogo si espandesse. Nessun ferito, presenti anche i carabinieri.