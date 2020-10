Tenta “truffa del resto” in una farmacia a San Giovanni in Persiceto, denunciato

Tenta “truffa del resto” in una farmacia a San Giovanni in Persiceto,...

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato un 37enne rumeno con precedenti di polizia per tentata truffa. E’ successo all’interno di una farmacia, dove un Carabiniere libero dal servizio che stava aspettando il suo turno per avvicinarsi al banco, si è accorto che la farmacista stava avendo dei problemi con un altro cliente che pretendeva un cambio di banconote.

Il militare, resosi conto che l’avventore stava cercando di cambiare 30 euro per ottenerne 50 con la tecnica della “Truffa del resto”, si è qualificato e lo ha identificato. All’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, l’uomo, gravato da precedenti di polizia, è stato denunciato.