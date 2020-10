Bologna: pizzicato mentre fuma uno spinello viene poi trovato con 300 grammi tra hashish e marijuana

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale hanno arrestato un 22enne italiano per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane è finito in manette durante una perquisizione domiciliare, resasi necessaria dopo che i militari lo avevano trovato nel Giardino Elio Bragaglia che si stava fumando uno spinello in compagnia di un paio di amici che sono stati soltanto identificati.

Il 22enne, invece, è stato arrestato per detenzione di 300 grammi circa di droga, del tipo hashish e marijuana che deteneva nella sua stanza da letto di un’abitazione situata in provincia di Bologna. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.