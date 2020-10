Furto in bar a Bagnolo in Piano, indagano i carabinieri

Poco dopo l’una e mezza di questa notte i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano, allertati da un istituto di vigilanza privato, sono intervenuti in via Matteo Maria Boiardo, in paese, curando un sopralluogo di furto presso il bar Gisa. Ignoti malviventi, dopo aver infranto la porta a vetri, erano entrati nei locali asportando varie stecche di sigarette. I danni, nell’ordine di varie migliaia di euro, sono in corso di quantificazione. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.