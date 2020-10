Sequestrata dalla Polizia Locale di Mirandola una piccola quantità di sostanza stupefacente

Una piccola quantità di sostanza stupefacente sequestrata e due persone segnalate al Prefetto come assuntori. È quanto riscontrato dalla Polizia Locale UCMAN, presidio di Mirandola nell’ambito della costante e continua attività di monitoraggio e presidio del territorio finalizzato alla sicurezza dei cittadini.

Nella serata di mercoledì 28 ottobre, gli operatori della Polizia Locale impegnati in un posto di blocco, su Strada Statale nord poco fuori il capoluogo in direzione di Poggio Rusco, durante il controllo degli autoveicoli, hanno intimato l’alt ad un’autovettura al cui interno si trovavano due cittadini italiani, di origine straniera. Gli occupanti, già alla richiesta dei documenti, mostravano particolari segni di nervosismo, colti immediatamente dagli agenti. Dietro specifica richiesta se fossero o meno in possesso di sostanze stupefacenti, i due dichiaravano di avere piccole quantità di hashish (2 grammi circa) per uso personale. Portati quindi al comando della Polizia Locale per la successiva identificazione, entrambe le persone sono state deferite alla Prefettura, come detentori ed assuntori di sostanze stupefacenti. Inoltre gli operatori della Polizia Locale hanno provveduto a ritirare in via precauzionale la patente di guida al conducente dell’auto.