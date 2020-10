Lavori in via Vittorio Veneto a Fiorano

Da lunedì 2 novembre a martedì 8 dicembre è prevista la chiusura totale al traffico di via Veneto da via Santa Caterina a via Gramsci, via Del Santuario, per la pavimentazione stradale da parte della ditta incaricata dalla FGP Srl per conto del Comune di Fiorano Modenese, consentendo quando è tecnicamente possibile, il transito esclusivamente dei veicoli dei residenti e dei mezzi di soccorso.

Sarà istituito un doppio senso di marcia in via Vittorio Veneto da via Marconi a via Gramsci. Saranno indicati dei percorsi alternativi per i veicoli che dovranno recarsi al Santuario, alle attività commerciali e agli uffici comunali.