Modena tra le 34 città scelte per celebrare  il “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”

Martedì prossimo 4 novembre sarà celebrato il “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”.

Modena è stata scelta, unitamente ad altre 34 città, per celebrare in maniera sobria tale ricorrenza, nel rispetto di tutte le misure alla collettività note per evitare ogni rischio di contagio.

La cerimonia contemplerà la deposizione di corone presso i monumenti ai caduti con la partecipazione dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e dei Comandi Militari Territoriali.

Il 4 novembre riveste un elevato significato storico e valoriale, che richiama alla nostra memoria avvenimenti lontani nel tempo, invitandoci a ricordare che la grandezza di una Nazione poggia sulla coesione del suo Popolo e sulla piena affermazione degli ideali di libertà, giustizia e pace.

Questa ricorrenza è anche l’occasione per testimoniare alle donne e agli uomini appartenenti alle Forze Armate, i sentimenti di gratitudine, affetto, sincero apprezzamento e riconoscenza per ciò che hanno fatto, anche con il sacrificio della vita, e per quello che continuano a fare, con professionalità, passione, sentimento, amore, dedizione e lealtà, al servizio della Nazione e della collettività e in tutti gli scenari internazionali quali portatori di pace e di tutela dei diritti umani.