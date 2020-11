Pavullo, ripresa l’attività del Punto unico di assistenza di base

Ha già ripreso l’attività il Punto unico di assistenza di base Ausl del Distretto di Pavullo (ex Cup/Saub), dopo la sospensione in seguito all’individuazione di un caso di positività tra gli operatori. Ora, con l’esito negativo del tampone e la conseguente conclusione del periodo di quarantena/isolamento, il servizio è ripartito regolarmente: le modalità di accesso sono le stesse in vigore prima della breve sospensione, ovvero esclusivamente tramite appuntamento e solo per le pratiche di assistenza di base (es. cambio medico).

L’attività è dunque ripresa nel rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione del contagio, prevedendo il recupero degli appuntamenti sospesi nei giorni scorsi.

Informazioni utili

Devi cambiare il medico/pediatra? Vuoi chiedere l’esenzione ticket? Ti serve il duplicato della tessera sanitaria?

Per queste e altre pratiche per l’assistenza di base

• Puoi compilare il modulo che trovi su www.ausl.mo.it/modulistica e presentarlo seguendo le indicazioni riportate sul sito

• In alternativa, puoi fissare un appuntamento presso uno dei Punti unici di prenotazione e assistenza di base dell’Azienda USL: tutte le sedi all’indirizzo www.ausl.mo.it/prenotazione-assistenzadibase

Puoi cambiare il medico/pediatra e presentare alcune autocertificazioni (esenzione per reddito e per nucleo familiare) anche dal tuo Fascicolo Sanitario Elettronico