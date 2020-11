A San Lazzaro i vigili del fuoco salvano un cane incastrato in un tubo

Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti a San Lazzaro di Savena, con una squadra e con un mezzo di appoggio, per soccorrere un cane di media taglia che per rincorrere un coniglio si era infilato in un tubo per la canalizzazione delle acque reflue, rimanendo intrappolato. Il fatto è avvenuto in via Croara. L’intervento si è protratto per diverse ore, i vigili del fuoco hanno usato un escavatore e fatto giungere una squadra tecnica di specialisti in ispezioni di dotti per acque reflue. Attraverso una sonda si è riusciti ad individuare la cagnetta e poi a salvarla tagliando il tubo. L’animale è stato riconsegnato nelle mani del proprietario sano e salvo. Sul posto anche il funzionario di servizio del comando dei vigili del fuoco di Bologna.