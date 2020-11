Amalia Lei compie cent’anni

Il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ieri, 2 novembre, ha portato gli auguri di tutta la comunità alla signora Amalia Lei, che ha spento 100 candeline. Un secolo di vita, per Amalia, nata a Formigine nel 1920, ma ha sempre vissuto a Fiorano Modenese, prima in via Montagnani e poi in via Marconi dove, con il marito Ettore Cuoghi, ha gestito per diversi anni un negozio di generi alimentari.

Ha cresciuto tre figlie Tiziana, Mirella e Lorenza, che in questi giorni l’hanno festeggiata insieme ai generi Gianni e Luigi, ai cinque nipoti (Maria Teresa, Alessandro, Annalisa, Paolo e Emanuela) e altrettanti pronipoti.

Oggi vive sempre a Fiorano Modenese circondata dall’affetto di parenti ed amici.