Due denunce dei carabinieri a Castelvetro e a Vignola, rispettivamente per furto e per indebito utilizzo di carta di credito

I militari della Stazione di Castelvetro di Modena, nella serata di ieri, a conclusione di attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà per concorso in furto aggravato, 2 persone della zona, responsabili di un furto perpetrato lo scorso 30 aprile presso la “Tecnoceramica” dove avevano asportato 3.500 mt di cave in rame.

I Carabinieri della Tenenza di Vignola, invece, a conclusione di attività di indagine hanno deferito in stato di libertà per furto ed indebito utilizzo di carta di credito un nigeriano, classe 1993 il quale, lo scorso mese di settembre, aveva sottratto ad un ghanese il bancomat prelevando complessivamente 2500,00€.