Raccolta differenziata, al via la campagna itinerante a Maranello

A partire da mercoledì 4 novembre prende il via a Maranello la campagna itinerante promossa dal Gruppo Hera sul tema della raccolta differenziata, con particolare attenzione al riciclo della carta. Nella zona del mercato e nelle vie del centro, nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, saranno distribuiti materiali informativi e gadget, e saranno fornite ai cittadini informazioni sulle corrette modalità per la raccolta della carta e dei rifiuti organici, con la possibilità, per chi lo vorrà, di compilare un questionario sulle abitudini nella gestione dei rifiuti.