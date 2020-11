Sicurezza: Fiorini (Lega), orrore per violenza nel Reggiano

“Lascia sbigottiti la brutale ed efferata violenza avvenuta nella Bassa Reggiana ai danni di una coppia. Reggio Emilia e la sua provincia necessitano di un poderoso potenziamento dei controlli delle forze dell’ordine. La sicurezza dei cittadini è un diritto costituzionalmente garantito e il governo deve fare molto di più. E’ inaccettabile che a Reggio si viva costantemente nella paura”. Lo dice in una nota la parlamentare della Lega Benedetta Fiorini, secondo la quale “quanto accaduto in questa circostanza drammatica è di una gravità inaudita. Non appartiene alla civiltà questa violenza e oltre a condannarla non dobbiamo permetterla. Ho giá presentato un’interrogazione al ministero dell’Interno per sollecitare il rafforzamento degli organici di polizia e carabinieri sul territorio. Forze dell’ordine che ringrazio per la professionalità dimostrata e per aver rapidamente arrestato i responsabili di questa aggressione di indicibile ferocia, ma che sono costrette a barcamenarsi tra la mancanza di mezzi, tecnologie e personale”.