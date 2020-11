Carpi, controlli dei carabinieri in azienda operante nel settore dell’assemblaggio di componenti biomedicali: denuncia e sanzioni per oltre 21mila euro

Ieri pomeriggio i carabinieri di Carpi, all’esito di un controllo eseguito con i militari del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Modena, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica una cinese quarantanovenne, amministratore unico di una ditta operante nel settore dell’assemblaggio di componenti biomedicali, poiché ha omesso di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro.

Avrebbe anche omesso di sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria sei lavoratori, aggiornare il documento di valutazione rischi e formare i lavoratori stessi in materia di prevenzione e sicurezza. La donna è stata anche denunciata per aver installato all’interno dei locali, in assenza di autorizzazione, un impianto audiovisivo per controllare a distanza i lavoratori e per non aver rispettato le norme previste per il contenimento della diffusione del Covid-19.

All’esito del controllo sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi € 21.320.