Ieri intorno alle 19:00 i vigili del fuoco sono stati allertati per un principio d’incendio alla copertura di un palazzo in via Irnerio incrocio Borgo San Pietro, in centro città. Il rogo è stato spento dalle tre squadre intervenute sul posto con il supporto di un’autobotte. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale, nessun ferito.