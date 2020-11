“La Rapida”, per oltre 50 anni nel tessuto economico sassolese

“Oltre cinquant’anni nel tessuto economico della nostra città, una famiglia intera che ha saputo crescere ed evolversi assieme alla nostra Sassuolo”.

L’Assessore al Commercio del Comune di Sassuolo, Massimo Malagoli, con queste parole stamattina ha salutato Mirella Comastri che, con suo marito Enrico Corbelli, hanno gestito per oltre 50 anni il negozio “La Rapida”, prima in via Aravecchia poi in via Menotti, che si apprestano a chiudere per godersi la meritata pensione.

“A nome dell’intera collettività – ha detto l’Assessore Malagoli – ho voluto personalmente omaggiare con un gagliardetto ed una pergamena come segno di ringraziamento da parte di tutta Sassuolo per aver accompagnato la nostra città in oltre cinquant’anni della sua storia”.