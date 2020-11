Nuovo Dpcm, risolto il “giallo” del colore per l’Emilia Romagna

L’ultimo Dpcm prevede una serie di norme differenziate tra regione e regione. Comuni a tutti alcune norme come il “coprifuoco” dalle 22 alle 5, la dad al 100% per le scuole superiori, la chiusura ai centri commerciali nel week-end e il limite del 50% per il trasporto pubblico.

Poi ci sono norme più restrittive previste zona per zona. L’Italia sarà dunque divisa in tre fasce di colore: rosse – livello criticità alta / arancioni – livello criticità medio-alta / e gialle – criticità moderata.

La zona gialla sostituisce quella verde in quanto Palazzo Chigi non vuol fare passare il messaggio (errato) che la zona verde possa essere esente da rischi e problemi derivati dalla diffusione della pandemia: anche quella gialla è dunque una zona di allerta.

L’Emilia-Romagna si inserisce per ora proprio nella zona a fascia gialla.

Tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm saranno in vigore a partire da venerdì 6 novembre e fino al 3 dicembre prossimo.

ZONA GIALLA