Ritrovata mountain bike rubata: la Polizia di Stato la restituisce al legittimo proprietario

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante nel corso del servizio di controllo del territorio, transitando in via Ganaceto a Modena ha notato un gruppo di persone che, alla vista della Polizia, si sono immediatamente separate e dileguate. Gli agenti hanno individuato, occultata dietro un’autovettura in sosta, una bicicletta marca Giant a pedalata assistita, priva di lucchetto, che con tutta probabilità era stata abbandonata dal gruppo diradatosi all’arrivo della Polizia.

Contattata l’attività commerciale, il cui logo identificativo era riportato sulla bici, tramite numero di telaio, gli operatori sono riusciti a risalire al proprietario, che si trovava proprio in Questura per formalizzarne la denuncia di furto, avvenuto la sera prima all’interno del suo garage. La bicicletta, del valore di oltre 4000 euro, è stata riconsegnata al legittimo titolare.