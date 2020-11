Trattore in fiamme in un’azienda agricola di Sala Bolognese

Incendio in una zona rurale di Sala Bolognese nel primo pomeriggio di ieri. E’ successo in via Filippo Turati, dove un trattore di grosse dimensioni con una seminatrice attaccata sono andati in fiamme. Il rogo si è propagato anche alla vegetazione limitrofa e al campo in procinto di essere seminato. Due le squadre dei Vigili del fuoco sul posto che hanno spento con la schiuma il mezzo e la macchina per la semina. Sotto controllo anche le fiamme nel campo. Nessun ferito, presenti anche i carabinieri.