Incendio di un deposito di legna nella notte a Monteveglio

Appena passata la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un deposito di legname con una caldaia all’interno, in via Marzatore a Monteveglio. Attigue al deposito completamente in fiamme, altri locali di una corte agricola. I vigili del fuoco hanno innanzitutto circoscritto il rogo, in modo tale che non si propagasse alle altre strutture, e poi, una volta sotto controllo, hanno provveduto a spegnere e bonificare lo scenario. Non si lamentano feriti.