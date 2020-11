Sistemazione sponda ferroviaria Sassuolo – Reggio Emilia. Controlli antidroga della Municipale

Si stanno svolgendo, in questi giorni, interventi in prossimità della sponda nord della linea ferroviaria Sassuolo – Radici – Reggio Emilia in collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e Fer.

Si tratta di una serie di interventi, anche operativi e con l’impiego dell’unità cinofila, che ha l’obiettivo di eliminare una situazione di degrado lamentata dai cittadini e presa in carico dagli operatori del Controllo di Vicinato, puntualmente segnalata alla Polizia Municipale.

Tra via Radici in Piano, Guido Reni e Botticelli, grazie alla collaborazione di Fer, sono stati eseguiti:.

sfalcio alberature e piante selvatiche infestanti, su via Guido Reni, intersezione via Botticelli;

potature alberi ed arbusti selvatici, su via Guido Reni intersezione via Botticelli;

rimozione rifiuti presso la sponda della linea Sassuolo – Radici- R.E. – Fer Emilia Romagna;

raccolta materiale sfalci e potature di grandi dimensioni,

oltre ai controlli da parte della Polizia Municipale, anche attraverso l’utilizzo dell’unità cinofila, per individuare eventuali “depositi” di sostanze stupefacenti.

“Interventi che vanno nella direzione di un maggior decoro di uno degli assi portanti della viabilità cittadina – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – a contemporaneamente di una maggior sicurezza per chi abita e frequenta quella zone. La testimonianza della bontà del lavoro svolto dal controllo di vicinato e della collaborazione con Fer che ringraziamo per gli interventi eseguiti che si andranno a completare con i lavori programmati presso il sottopassaggio ferroviario in via Radici in Monte”